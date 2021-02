▲박만주씨 별세, 박정민(대전 대성고등학교 교사) 정은(대신증권 부천지점장) 부친상, 김지대(해군 대령) 장인상, 2일 오전 6시40분, 카톨릭대학교 대전성모병원 장례식장 5호실, 발인 4일 오전 7시, (042) 220-9870

