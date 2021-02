유성수 전남도의원 “코로나19로 힘든 소상공인 지원하라” 촉구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 유성수 전남도의원(더불어민주당·장성)은 2일 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 갖고 “전남도에 코로나19로 어려움을 겪는 도내 소상공인을 위한 지원책을 마련하라”고 요구했다.

유 위원장이 확보한 소상공인시장진흥공단의 자료에 따르면 상인들이 체감하는 경기지수라고 할 수 있는 ‘소상공인 경기체감지수’가 1월 기준 38.5p로 작년 3월 29.7p 이후 최저치를 기록했다.

이 지수는 100p 이상일 경우 경기가 호전됐다고 보는 사람이 더 많고, 100p 미만이면 경기가 악화됐다고 보는 사람이 더 많다는 것을 의미한다. 따라서 38.5p라는 수치는 소상공인들이 현재 체감하는 경기가 좋지 않음을 알 수 있다.

유 위원장은 코로나19로 어려운 소상공인은 물론 특히 집합금지 및 집합제한 조치로 영업에 큰 손실을 본 소상공인을 위한 지원책이 마련되어야 한다고 강조했다.

전남 지역 ‘소상공인 경기체감지수’는 올해 1월 43.9p로 마찬가지로 작년 3월 이후 최저치를 나타냈다.

유 위원장은 “작년 11월부터 시작된 3차 대유행과 더불어 연말연시 특별방역 조치가 더해지면서 12월부터 경기체감지수가 급격히 떨어지는 양상을 보였다”고 우려를 했다.

이어 “정부와 별개로 자체적으로 소상공인에게 재난지원금을 지급하는 지자체의 사례를 언급하며 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하기 위한 전라남도만의 지원 방안을 마련해 줄 것”을 요청했다.

더불어 “현실적인 여건 등을 이유로 당장에 지원책을 마련하는 것이 어려울 수 있음을 인정하지만 ‘소상공인 경기체감지수’의 지속적 하락 추세를 고려하면 이들을 위한 효과적인 지원책이 절실하다”고 강조했다.

그러면서 “지금 우리 상황은 어둡고 긴 터널을 지나는 것과 같다. 언젠가 마주할 코로나 종식이라는 빛을 향해 다 같이 손잡고 나가야 한다”며 “다시 한번 코로나19로 고통받는 집합금지 및 집합제한 업종 소상공인을 위한 전라남도만의 지원책이 마련될 수 있도록 강력히 요청한다”며 발언을 마쳤다.

