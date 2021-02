2일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 규제샌드박스 2주년 성과보고회에서 참석자들이 기념촬영 하고 있다. 왼쪽부터 조인산 에비드넷 대표, 민병덕 더불어민주당 의원, 김진표 더불어민주당 의원, 이경학 워프솔루션 대표, 정세균 국무총리, 박용만 대한상의 회장, 고민정 더불어민주당 의원, 김진효 도구공간 대표, 조민재 캐롯손해보험 상무, 구윤철 국무조정실장./김현민 기자 kimhyun81@

