故 정상영 KCC명예회장 조문 3일차…정재계·불교계 발길 이어져

[아시아경제 김종화 기자] 고(故) 정상영 KCC 명예회장의 장례식 사흘째인 2일 서울아산병원 장례식장에는 고인과 인연을 맺었던 정재계·불교계 인사들의 발길이 이어졌다.

이날 오전까지 하현권 강릉아산병원 원장, 김성식 벽산 대표이사, 윤성이 동국대학교 총장, 지성규 하나은행장, 김정훈 현대글로비스 대표이사, 이승규 아산의료원 원장, 백군기 경기도 용인시장 등이 장례식장을 찾았다.

정몽준 아산재단 이사장은 고 정 명예회장의 빈소가 마련된 이후 아산병원에 있는 집무실로 출근하며 수시로 빈소를 찾고 있는 것으로 알려졌다. 고인의 조카로 생전 사이가 각별했던 것으로 전해진 정 이사장은 "추운데 와줘서 감사하다"면서 "내일 발인하고, 영결식도 올 것"이라고 말했다.

오후에도 조문객들의 방문이 이어졌다. 홍민우 성신미네필드 대표이사, 조원표 메쎄이상 대표이사, 이홍구 전 국무총리, 김진선 전 강원지사 등이 빈소를 찾았다.

KCC 관계자는 "장례는 고인의 뜻에 따라 최대한 조용하고 간소하게 치를 예정"이라고 말했다.

유족으로는 부인 조은주 여사와 정몽진 KCC회장, 정몽익 KCC글라스 회장, 정몽열 KCC건설 회장 등 3남이 있다. 발인은 오는 3일 오전 9시, 장지는 선영인 것으로 알려졌다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr