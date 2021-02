2일 서울 중구 대한상의에서 열린 규제샌드박스 2주년 성과보고회에서 김진효 도구공간 대표가 규제샌드박스 실증특례를 부여받은 실외자율주행 순찰로봇 '패트로버'를 소개하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.