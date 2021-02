철도공단, 인재개발원 건립 ‘첫 삽’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 2일 강원도 양양군에서 인재개발원 기공식을 가졌다고 밝혔다.

인재개발원은 철도 분야 전문 인력을 양성하는 기관으로 건립된다.

철도공단은 2023년 6월 인재개발원을 개원할 예정이다. 연간 입소 가능인원은 4000여명이며 건물에는 대강당, 강의실, 분임 토의실, 세미나실, IT교육실 등이 마련된다.

특히 철도공단은 인재개발원을 개원한 후 체육시설 등을 인근 지역주민에게 개방하고 1사 1촌 자매결연을 통해 농촌봉사활동과 지역특산품 구매 등으로 지역사회와의 상생협력관계를 구축할 방침이다.

철도공단 김상균 이사장은 “철도공단의 오랜 숙원사업인 인재개발원 건립에 첫 삽을 뜨게 돼 뜻 깊다”며 “앞으로 인재개발원이 철도기술력 확보를 위한 인재양성의 요람이자 산실이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

