대동병원, 척추센터 정동문 과장 영입 … 척추센터 원스톱 진료 구축

서울아산병원 외래교수 역임, 지역 척추질환 환자 전문 진료 역량 강화 나서



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대동병원(병원장 박경환)이 척추 질환의 진단과 치료의 전문성을 확보하고 척추센터의 역량 강화를 위해 서울아산병원 척추센터 외래교수 출신 정동문 과장(신경외과 전문의)을 영입했다.

정 과장은 목·허리 디스크, 척추협착증, 척추손상 등 척추 질환에 대한 폭넓은 진료경험과 수술 사례를 보유하고 있다고 병원 측은 밝혔다.

최근 전 연령대에서 척추질환이 급증함에 따라 대동병원은 지역 척추 질환자의 진료 강화를 위해 정형외과·신경외과·재활의학과·영상의학과·마취통증의학과 전문의로 구성된 척추센터를 운영해왔다.

대동병원은 정확한 진단과 치료, 수술 및 재활에 이르기까지 수술·비수술 척추질환 원스톱 의료서비스 시스템을 구축해 진료서비스를 제공하고 있다.

2월 1일부터 진료에 나선 정동문 과장은 인제대학교 의과대학을 졸업하고 서울아산병원과 인제대학교 부산백병원 외래교수를 거쳐 좋은강안병원 척추센터 과장을 역임했다.

정 과장은 대한신경외과학회, 대한척추신경외과학회, 대한척추골다공연구회, 대한척추변형연구회, 대한경추연구회, 대한통증중재시술학회 등 다양한 학술 활동에 참여하고 있다.

정 과장은 “신뢰와 경험으로 지난 76년간 지역 주민의 사랑을 받으며 성장한 대동병원에서 대학병원에서의 경험을 살려 척추 질환의 예방부터 수술, 재활까지 이어지는 전문적인 원스톱 진료 시스템을 강화할 것”이라고 말했다.

대동병원은 정동문 과장 영입으로 목·허리 디스크와 협착증, 목·허리 재수술, 최소 침습 수술, 레이져 내시경 디스크 수술, 인공 디스크 치환술, 척수종양, 비수술적 치료, 척추 측만증, 허리통증 등 척추센터의 전문 진료 역량을 강화하고 상반기 중 기존 뇌혈관신경센터의 장비와 시설 등을 보강해 신경외과 진료영역을 보다 확장한다는 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr