[아시아경제 이민지 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 443,719 전일가 245,500 2021.02.02 15:30 장마감 관련기사 SK텔레콤, 보통주 1주당 9000원 현금 배당 결정외인·기관 매수세에 코스피 3000선 탈환…코스닥 3%↑(종합)"가상현실세계 확장" SKT·페이스북 '오큘러스 퀘스트2' 첫선 close 은 자사주 12만3090주를 302억1859만원 규모로 처분한다고 2일 공시했다. 처분 예정기간은 이달 15일까지다.

회사 측은 “자기주식 상여 지급을 위해 처분을 결정했다”며 "자기주식 계좌에서 대상 임직원의 주식 계좌로 이체하는 방식"이라고 말했다.

