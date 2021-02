전남도, 감염 취약 요양시설 등 1:1 전담 공무원제 운영

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 코로나19 장기화에 따라 집단감염에 취약한 정신 요양·재활시설에 대해 1:1 전담 공무원제를 운영하는 등 방역을 한층 강화하고 나섰다.

2일 도에 따르면 최근 전국 종교시설과 요양병원, 성인오락실 등 집단시설에서 코로나19 확진자가 속출하면서 정신 요양·재활시설을 대상으로 방역관리 체계를 지원하고 집중 점검에 나서 감염 발생을 원천 차단키로 했다.

특히 코로나 확진자 동선 차단 및 지역사회 확산 방지를 위해 시·군 담당자로 구성된 1:1 전담 공무원제를 운영해 매일 집중 관리에 나선다.

이와 함께 방역용품으로 마스크 1만 8000매와 비접촉식 체온계도 지급하고 종사자 방역수칙 준수 문자안내, 일일 모니터링 등도 실시하고 있다.

도는 지난해 10월부터 정신 요양·재활시설 종사자 860명을 대상으로 5차례에 걸쳐 코로나19 선제 검사를 실시했다.

검사는 시설 소재지 보건소장 책임 아래 보건소 의료진이 각 시설을 직접 방문해 이뤄졌으며, 모두 음성으로 확인됐다.

정신 요양·재활시설에서 근무 중인 종사자는 출·퇴근 시 다수 시민들과 밀접 접촉할 가능성이 있어 집단감염으로 이어질 우려가 있다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “코로나19로 정신보건시설 생활인이 어렵고 힘든 시기를 보낸 만큼 시설 운영과 방역 지원을 위해 노력하겠다”며 “정신보건시설 종사자들은 5인 이상 사적모임 금지, 귀성·여행자제 등 방역수칙을 반드시 준수해 달라”고 말했다.

한편 전남도는 요양병원, 사회복지관, 노인양로시설 등 도내 감염 취약시설을 중심으로 코로나19 선제검사를 주기적으로 시행하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr