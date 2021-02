포항시, 32개소 청사 '내진성능' 100% 확보 … 지난해 12곳 추가

시청 비롯해 구청 2곳, 읍면동 사무소 29곳

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 지난해 읍·면 행정복지센터 12개소에 국비 28억원을 투입해 내진보강 공사를 완료했다고 2일 밝혔다.

이에 따라 관내 32개소 청사(시청, 구청 2곳, 읍사무소 4곳, 면사무소 10곳, 동사무소 15곳)에 대한 내진성능을 100% 확보했다.

앞서 포항시는 2017년 동지역 행정복지센터 내진성능평가를 실시해 5개 동 주민센터에 대한 내진보강 공사를 이듬해 완료했다. 2018년에는 읍·면 행정복지센터에 대한 내진성능평가를 실시해 2019년 흥해읍을 시작으로 지난해까지 12개 읍·면 행정복지센터 내진보강 공사를 마무리했다.

이를 통해 내진 설계된 청사 7개소(시청·남구청·구룡포읍·상대동·해도동·기계면·죽도동), 내진성능 확보된 청사 4개소(청림동·제철동·대이동·용흥동), 신축 청사 3개소(효곡동·장량동·환여동) 및 신축 중인 북구청, 이외 내진성능 확보가 필요하다고 확인된 청사 17개소에 대한 공사를 모두 마무리했다.

포항시 관계자는 "포항시 청사 내진성능 100% 확보를 계기로 앞으로도 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 청사를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

