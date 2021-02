[아시아경제 이민지 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 300 등락률 +1.04% 거래량 671,938 전일가 28,900 2021.02.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일HDC현대산업개발, 3382억 규모 충남 성황원성구역 공사 수주 close 은 2일 지난해 영업이익으로 5857억원을 기록해 전년대비 6.2% 늘었다고 공시했다. 매출액은 13% 감소한 3조6702억원을 기록했고 순이익은 2202억원으로 47% 줄었다.

회사 측은 "대손충당금 설정으로 인한 영업외비용 증가 등으로 순이익이 줄었다"고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr