탄소중립·그린뉴딜 정책 지원 '2021 그린수소 포럼' 창립

공동위원장에 이희범 전 산자부장관·최열 환경재단 이사장

丁총리 "수소경제의 최종 목적지는 그린 수소…수소강국 대전환 이룰 것"

[아시아경제 유제훈 기자] 정부의 탄소중립, 그린뉴딜, 수소경제 등 청정 에너지 정책을 지원하기 위한 민간 중심의 포럼인 '2021 그린수소 포럼'이 출범해 가동에 돌입했다.

수소융합얼라이언스추진단, 한국가스공사, 한국가스안전공사, 환경재단은 2일 오후 서울 중구 더플라자호텔에서 2021 그린수소 포럼 창립행사를 개최했다고 밝혔다. 이번 창립식엔 정세균 국무총리, 이학영 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장을 비롯한 산·학·연 관계자 40여명이 참석했다.

그린수소 포럼은 제1차 수소경제위원회의 후속조치로 추진되는 것으로, 조속한 산업 생태계 활성화와 국민 수용성 확대를 목표로 한다. 이날 창립총회는 국민에게 탄소중립을 위한 수소경제와 그린수소의 필요성을 알리기 위해 온·오프라인으로 병행 개최됐다.

이날 포럼에 앞서선 '2050 탄소중립 사회로 가기 위한 수소경제의 역할'을 주제로 식전 포럼이 진행됐다. 이 자리에선 탄소중립과 수소경제의 역할, 빅데이터를 통해 본 수소에너지 현주소, 글로벌 수소 모빌리티 현황 및 전략, 독일의 그린수소 활성화 정책 등을 주제로 강연이 이뤄졌다.

이어진 사전총회에선 포럼의 구성 및 운영 방향이 확정됐으며, 공동위원장 및 위원 등으로 총 42명이 위촉됐다. 공동위원장엔 이희범 전 산업자원부 장관과 최열 환경재단 이사장이 추대됐으며, 위원으론 국회, 연구기관, 산업계, 비정부기구, 학계, 자문 등 분야별 전문가들이 위원으로 위촉됐다.

정 총리는 "대한민국 수소경제의 최종 목적지는 그린 수소인 만큼 정부는 그린 수소 실현에 박차를 가해 반드시 수소강국 대한민국으로의 대전환을 이룰 것"이라면서 "이번 포럼 창립이 전 세계 수소경제 발전의 새로운 활력이 되길 기대한다"고 밝혔다.

