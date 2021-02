양산시, 재가요양보호사 코로나19 선제 전수검사

양산실내체육관에 현장 선별진료소 설치해 일제검사

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 최근 관내 재가요양보호사의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진에 따라 보호사에 대한 일제 선제검사를 한다.

시는 재가요양을 받는 시민들의 불안감 해소와 감염 취약계층에 대한 감염 방지를 위한 조치라고 2일 밝혔다.

관내 81개소의 재가노인복지시설에 1827명의 보호사가 소속돼 있다.

양산종합운동장 실내체육관에 현장진료소를 설치해 2일, 4일 양일간 검사를 진행하며, 웅상보건지소에서도 3일에 진행한다.

일정 내 방문이 어려우면 보건소 선별진료소로 접수해 검사받으면 된다.

김일권 시장은 “이번 요양보호사에 대한 신속한 일제 선제검사로 관내 어르신들의 감염위험도를 낮출 수 있으리라 기대한다”고 말했다.

