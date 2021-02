산은 "쌍용차 노조에 요구한 사안들, 아직 구체적 논의 없다"

[아시아경제 박선미 기자] 이동걸 산업은행 회장이 쌍용차 노조에 자금지원 조건으로 내건 '무파업·단체협상 3년' 요구와 관련해 산은은 아직 쌍용차 노사와 관련 논의를 진행하지 못했다.

2일 산은은 쌍용차 P플랜 이슈 관련 기자 브리핑에서 쌍용차 노조에 제시한 요구조건과 관련해 "쌍용차 노사관계 안정화를 위한 산은의 요청은 회사의 지속가능한 경쟁력 제고를 위한 것"이라며 "다만 아직까지 쌍용차 노사와 이와 관련된 구체적인논의가 진행되지 않고 있다"고 밝혔다.

산은은 쌍용차에 대한 자금지원에 사업성 평가도 중요하다고 강조하며 "사업성 판단에 대해서는 객관적인 시각으로 검증할 수 있는 외부 전문기관의 평가를 통해 진행할 계획"이라고 설명했다.

산은이 과거 한국GM에 수천억을 지원한 것과 비교해 쌍용차에 대해 지원이 부족했다는 지적에 대해서는 "한국GM과 쌍용차는 상황이 완전 다르다"고 선을 그었다.

한국GM은 글로벌 기업인 미국 GM 본사로부터의 생산물량이 확보돼 내수시장이 정체되더라도 수출 등을 통해 생산효율을 확충할 수 있는 구조였다는 것이다. 또한 한국GM은 대주주인 미 GM본사로부터 64억달러 지원 및 신차 배정을 약속을 받는 등 지속가능한 사업계획을 확보해 2대주주인 산은도 7억5000만달러 지원이 가능했던 것이라고 설명했다.

산은은 "반면, 쌍용차는 자체 경쟁력이 열위한 상황에서, 대주주가 책임 있는 역할을 이행하지 못했고 제3의 잠재적 투자자 또한 확실한 입장을 밝히지 않고 있다"며 "현 상황에서 산은이 단독으로 수행할 수 있는 역할은 제한적일 수 밖에 없다"고 덧붙였다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr