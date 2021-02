산은 "쌍용차 관련 2.5억弗 지원 요청 받았다…회생계획안 평가 후 결정"

[아시아경제 박선미 기자] KDB산업은행(산은)이 쌍용차 잠재적 투자자인 미국기업 HAAH오토모티브로부터 2억5000만달러 자금투입 요청을 받았다고 확인했다. 산은은 구체적인 사업계획이 제출되지 않은 상황에서 결정을 내기는 어렵다는 입장이다.

2일 산업은행은 쌍용차 P플랜 이슈 관련 기자 브리핑에서 "잠재적 투자자인 HAAH오토모티브가 쌍용차 채권자인 산업은행에 약 2억5000만달러 지원을 요청한 것은 사실"이라며 "다만 HAAH오토모티브가 쌍용차에 대한 구체적인 사업계획을 제출하지 않은 상황에서 결정은 어렵다. 쌍용차의 지속가능한 회생계획안 마련된다면 이에 대한 평가를 거쳐 금융지원 여부를 결정할 것"이라고 밝혔다.

산은은 "HAAH오토모티브가 아직 쌍용차 P플랜 진행 여부에 대해 최종 입장을 결정하지 못한 것으로 안다"며 "이런 상황에서 산은도 P플랜 관련 향후 일정이 결정된 바 없다. P플랜 진행을 위해서는 잠재적 투자자의 투자 결정, 잠재적 투자자의 사업계획이 포함된 회생계획안에 대한 이해관계자 합의 등 아직 추가적으로 논의돼야 할 부분이 많다"고 설명했다.

이어 "산은은 HAAH오토모티브의 사업계획이 포함된 쌍용차의 회생계획안이 나오면, 이에대한 외부전문기관의 타당성 평가를 거쳐 금융지원 여부에 대한 결정이 가능할 것"이라고 덧붙였다.

