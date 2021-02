[아시아경제 이민지 기자] 키웨스트글로벌자산운용은 멀티스트래티지 운용2본부를 신설하고 신임 본부장으로 한진석 본부장(사진)을 선임했다고 2일 밝혔다.

한진석 본부장은 건국대학교 부동산학과를 졸업하고 삼성생명, 도이치 자산운용, 하나대체투자자산운용 등을 거친 국내 외 부동산 투자 전문가다. 국내외 부동산 과 인프라 투자 업무를 이끌어갈 예정이다.

한 본부장은 “국내외 부동산 자산을 기반으로 한 차별화된 상품개발로 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr