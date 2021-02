박영선, 두 번째 공약은 '구독경제'…"소상공인 수입 확보"

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 서울시장 예비후보가 '서울시 대전환'의 두 번째 공약으로 '소상공인 구독경제 도시'를 내세웠다. 구독경제를 통해 소상공인들이 고정적이고 안정적인 수입과 고객을 확보할 수 있도록 한다는 설명이다.

2일 박 후보는 서울 양천구 신영시장에서 비대면 정책 발표회를 열고 "가정에서 우유나 요쿠르트를 월 단위로 정기 배달하듯이 전통시장에서 판매하는 음식, 식당, 꽃가게, 세탁소, 카페, 반찬가게, 신발, 양복 등도 월정액을 정해서 구독경제로 전환할 수 있다"며 이 같이 밝혔다.

박 후보는 이를 위해 서울시 산하에 구독경제 추진단을 설치하고, 디지털 서울화폐 '서울사랑 상품권' 발행 규모를 1조원까지 늘려 소상공인들이 고정적인 수입원을 확보할 수 있도록 하겠다고 공약했다.

이와 함께 상반기 내 '소상공인 긴급경영안정 특별보증' 1조원을 추가 편성하고, 집합금지·영업제한 업종 소상공인에 1년치 임차료 2000만원 무이자 대출을 해주는 방안도 제시했다.

이날 비대면으로 참석한 소상공인들과의 질의응답에서 '구독경제의 목표'를 묻는 질문에 대해 박 후보는 "소상공인 분들이 이런 코로나 재난이 오더라도 매출 급격한 하락 방지하고 안정적인 매출 가져갈 수 있게 하는 것"이라면서 "싼 값에 좋은 물건 가져가는 일거양득이 구독경제의 목표"라고 답했다.

또한 박 후보는 공약 1호로 내세운 '21분 컴팩트 도시'을 언급하며 구독경제와의 연관성을 강조했다.

박 후보는 "21분 컴팩트 도시 안에는 이러한 디지털 경제로 대전환과 함께 21분 안에 모든 것이 각 가정에 배달되는 새로운 소상공인 구독경제 시스템이 포함됐다"며 "소상공인들이 안정적 매출을 올릴 수 있는 구독경제 생태계를 조성해 어려움을 해결해 드릴 수 있는 서울시장이 되겠다"고 말했다.

