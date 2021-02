효성티앤씨, 이시간 주가 +5.4%.... 최근 5일 개인 9만 2156주 순매수

효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 407,000 전일대비 18,000 등락률 +4.63% 거래량 508,614 전일가 389,000 2021.02.02 14:39 장중(20분지연) 관련기사 제가 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨![주요 매매주체 동향] 치아치료 테마 관련주에 연기금 매수세상승, 주도주는? 효성티앤씨, 커뮤니티 활발... 주가 29.88%. close 는 2일 오후 2시 30분 현재 전일보다 5.4% 오른 41만 원에 거래되고 있다. 거래량은 50만 1105주로 전일 거래량 대비 214.85% 수준이다. 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 406,500 전일대비 17,500 등락률 +4.50% 거래량 508,930 전일가 389,000 2021.02.02 14:40 장중(20분지연) 관련기사 제가 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨![주요 매매주체 동향] 치아치료 테마 관련주에 연기금 매수세상승, 주도주는? 효성티앤씨, 커뮤니티 활발... 주가 29.88%. close 는 화학섬유 제조 및 무역업체로 알려져 있다.

1월 28일 키움증권의 이동욱 연구원은 '동사 전 지역 스판덱스 플랜트들의 가동률 개선이 예상되는 가운데, 수급 타이트 현상 지속으로 고정/스팟 가격의 상승이 예상되기 때문이다. 특히 범용제품 비중이 큰 중국 업체들의 올해 1월 스판덱스 벤치마크 수익성(40D 기준) 조차도 작년 연평균 대비 4배 이상 높아진 상황이다. 한편 올해 실적 개선 전망으로 동사의 부채비율이 급속도로 개선될 것으로 예상되고, 배당금의 절대 금액도 주주에게 우호적으로 변할 가능성이 커 보임. '이라며 효성티앤씨의 목표가를 53만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 효성티앤씨를 9만 2156주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 5만 3818주 순매도, 2만 9312주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr