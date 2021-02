기업은행, 스마트폰 활용 카드결제 단말기 ‘BOX POS’ 출시

앱(App)만 다운받으면 별도 비용 없이 무료로 이용 가능

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 스마트폰을 카드결제 단말기로 이용할 수 있는 ‘BOX POS’(박스 포스) 서비스를 출시했다고 2일 밝혔다.

‘BOX POS’ 앱을 내려받아 회원가입만 하면 이용할 수 있다. 기업은행의 경영지원 플랫폼인 ‘IBK BOX’ 기존 가입 고객은 ‘BOX POS’ 앱만 다운받아도 이용 가능하다. 가입비, 서비스 이용료 없이 이용할 수 있고, 해지위약금도 없다.

카드결제, 간편결제 등 기본적인 결제 기능뿐만 아니라 카드사별·시간대별·메뉴별 매출 확인도 가능하다. IBK BOX와 연계한 비대면 신용대출 신청, 정책자금 조회, 모바일 지점 ‘IBK 큐브’와 연계한 입출식 계좌 개설 등 금융 기능도 이용할 수 있다.

기업은행 관계자는 “향후 ‘카드매출 빠른 입금’ 등 새로운 기능을 추가할 예정”이라며, “앞으로도 중소기업의 경영 지원을 위해 IBK BOX 내 서비스를 다양화할 계획”이라고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr