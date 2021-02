러, 지난해 GDP -3.1% 역성장...경제난 가중에 시위 격화

2009년 금융위기 이후 최악의 역성장

높은 빈곤율에 민심 폭발...시위로 나타나

[아시아경제 이현우 기자] 러시아의 지난해 경제성장률이 -3.1%를 기록해 지난 2009년 세계금융위기 이후 최악의 역성장을 기록한 것으로 알려졌다. 코로나19 사태와 유가하락이 겹쳐지면서 경제상황이 악화됐기 때문이란 분석이다. 러시아는 빈곤율이 여전히 13%에 육박할 정도로 높은 상태로 약 2000만명 가까운 국민들이 절대빈곤선에 놓여있으며 이것이 정치불안으로 연결되며 대규모 시위로 나타나고 있는 것으로 풀이된다.

러시아 타스통신 등 현지언론에 따르면 러시아 통계청은 1일(현지시간) 지난해 국내총생산(GDP) 증가율이 -3.1%로 잠정집계됐다고 발표했다. 이는 앞서 러시아 경제개발부의 예상치인 -3.8%보다는 높은 수치지만, 지난 2009년 금융위기 직후 기록한 -7.8% 이후 최악의 역성장을 기록했다. 코로나19 사태에 따른 장기간의 영업장 폐쇄조치, 유가하락과 유럽연합(EU)과 미국 등 서방의 경제제재 속에서 경제난이 심화된 것으로 분석된다.

AP통신에 따르면 러시아 국민들의 실질소득도 지난해 3.5% 하락해 2011년 이후 최대폭으로 감소했다. 이에 비해 지난해 평균 인플레이션률은 4.9%를 기록해 러시아 중앙은행의 당초 목표치인 4%를 훌쩍 넘으며 매우 높은 물가상승률을 기록했다. 소득은 줄어들고 물가는 비싸지면서 빈곤율도 크게 높아져 지난해 3분기말까지 러시아의 빈곤율은 12.8%를 기록, 약 1880만명의 러시아 국민들이 절대빈곤 상황에 처한 것으로 집계됐다.

러시아의 빈곤율은 지난 2014년 크림반도 강제병합 이후 서방의 제재가 장기화되며 14%대로 치솟았고, 블라디미르 푸틴 대통령은 이를 낮추겠다고 선언해왔지만 좀처럼 개선되지 못하고 있다. 구소련 붕괴 이후 최악의 빈곤율로 그동안 60~70%대의 탄탄한 지지율을 보여주던 푸틴 대통령의 지지율도 급락하고 있다.

이러한 경제난이 현재 야당 지도자 알렉세이 나발니의 석방을 요구하는 반정부시위로 확산되고 있다는 분석이다. 러시아 주요 관영언론들이 시위 보도를 제대로 하지 않는 상황에서 러시아의 반정부성향 언론인 노바야가제타에 따르면 앞서 1일(현지시간) 러시아 전역의 약 100개 도시에서 나발니 지지 시위가 벌어졌으며 5100여명의 시위대가 경찰에 의해 체포, 구금됐다. 시위 규모는 갈수록 커지고 있는 상태다.

코로나19 사태의 조기종식과 가파른 경기회복세가 절실한 상황이지만, 세계은행(WB) 등 주요 경제기관들은 올해 러시아의 경제가 완만한 회복세에 그칠 것으로 전망하고 있다. WB는 지난달 5일 발표한 세계경제전망에서 "러시아의 올해 경제성장은 정부가 코로나19 확산세 대응 조치를 추진한다는 조건에서 2.6%까지 크지 않은 규모로 이루어질 것"이라고 내다봤다. 국제통화기금(IMF)도 앞서 지난해 11월 러시아의 올해 GDP 성장률 전망치를 2.5%로 예측한 바 있다.

