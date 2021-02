[아시아경제 이민지 기자] 브레인자산운용은 각자대표로 최인건 부사장을 선임 했다고 2일 밝혔다.

최인건 대표이사는 1969년생으로 중앙대학교 무역학과를 졸업했다. 신영증권, 튜브투자자문 등에서 마케팅부문에 근무하다 2010년 5월 브레인자산운용에 합류해 지난 11년간 고객지원본부장, 경영관리본부장을 역임했다.

최인건 대표는 앞으로 브레인자산운용의 주식운용본부, 고객지원본부, 경영관리본부를 총괄할 계획이다. 그 동안 대표이사 사장으로 경영을 총괄해 오던 박건영 사장은 신사업 개발과 향후 사업영역 확대 등의 업무에 집중할 계획이다.

이와함께 브레인자산운용은 박재홍 전무를 경영관리본부장으로 영입해 조직의 효율성을 높일 방침이다.

