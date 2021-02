우상호 "김종인 '해저터널'..日에 물류주도권 넘겨주자고 주장하는 격"

한일 해저터널 건설하면

물류 시작 기점 부산 아닌 규슈돼

[아시아경제 구채은 기자] 우상호 더불어민주당 의원(사진)이 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 한일 해저터널 추진 언급과 관련해 "물류 주도권을 일본에 넘겨주자고 주장하는 격"이라고 직격했다.

우 의원은 2일 페이스북에 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 언급한 해저터널설에 대해 "해저터널을 건설하면 물류 시작 기점은 부산이 아닌 규슈가 되버린다"며 이같이 말했다. 그는 "물류 거점 도시 부산을 만들자고 하면서 물류 주도권을 일본에 넘겨주자고 주장하는 격"이라고 강조했다.

앞서 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 한일 해저터널을 뚫어 '생산 54조5000억, 고용유발효과 45만'의 경제적 효과를 가져올 수 있다고 말했다.

우 의원은 한일 해저터널이 사실상 부산 물류 거점도시화에 도움이 되지 않는다고 강조했다. 그는 "우리 정부는 부산을 물류 거점도시로 만들기 위해 숱한 노력을 기울여왔고 가덕신공항은 그 일환 중 하나"라고 했다. 우 의원은 "부산항 신항 건설, 부산항 북항 재개발 등 기존 사업들이 이미 진행중인 상황이고 부산발 유라시아철도도 기다리고 있는데, (해저터널이 건설되면) 물류 도시 부산을 만들자고 하면서 주도권은 일본에 주자고 하는 격"이라고 언급했다.

북한 원전 건설 문건과 관련해 '이적행위'라고 언급한 것에 대해서도 강하게 비판했다. 우 의원은 "실제로 전해들은 바에 따르면 지난 남북정상회담 전 그러한 검토를 대통령께 건의드렸으나 그 이상은 논의가 진전되지는 못했다고 한다"고 설명했다. 그는 "대통령에 건넨 USB 안에는 북한이 핵을 포기할 경우 제공 가능한 경제적 보상이 담겨있었다"면서 "우리가 제안한 모든 것들의 절대적 전제가 비핵화였다는 점은 명백하다. 그럼에도 비핵화를 유도하기 위한 경제성장책이 이적행위라고 하니 황당하기 짝이 없다"고 했다.

우 의원은 "이적행위설과 해저터널설은 헛발질"이라면서 "국가 안보와 국민의 안전을 담보로 삼는 무책임하고 구시대적인 행태는 당장 중단돼야 한다"고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr