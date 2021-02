광주도시철도공사, 시민이 제안·평가 ‘협업 아이디어’ 공모

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)가 열린 소통 경영의 일환으로 고객서비스 향상, 시민편의성 제고, 사회문제 공동해결 등을 위한 다각적인 협업 아이디어를 공모한다고 2일 밝혔다.

이번 시민특별제안 공모 기간은 오는 5월 24일까지로 시민 대표 및 내·외부 전문심사위원의 엄격한 심사를 거쳐 푸짐한 포상이 제공된다.

최우수 제안자에게는 최대 200만 원의 온누리 상품권이, 제안 미채택자도 심사를 통과하면 1만 원의 대중교통 지원금이 충전된 교통카드를 받을 수 있다.

광주도시철도에 관심 있는 시민 누구나 다양한 의견을 제안할 수 있으며, 참여 희망자는 공사 홈페이지에서 공고문 확인 후 제안서 양식을 다운로드 받아 온라인·팩스·우편 등으로 참여하면 된다.

윤진보 광주도시철공사장은 “변화와 혁신의 광주도시철도 구현을 위해 시민의 의견을 보다 더 크고 넓게 듣고자 한다”며 “광주도시철도를 사랑하는 시민들의 많은 참여를 기다리겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr