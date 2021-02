양산시, 양산산단 재생사업 추진 순항

2023년 6월 준공 예정

2024년 완공 예정 양산대교 재가설도와 시너지 기대

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 양산 일반산업단지(이하 양산산단) 재생 사업이 순조롭게 진행되고 있다고 2일 밝혔다.

재생 사업은 노후 산단인 양산산단의 경쟁력 강화를 위해 사업비 1088억원을 투입해 토지이용계획 개편, 도시계획도로개설, 양산2교 건설 등 23년 6월 준공 예정이다.

특히 핵심 공종인 양산2교는 길이 204m, 너비 22.5m(왕복 4차선) 규모로, 완공 개통되면 양산산단의 심각한 차량 정체 해소에 이바지할 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 2024년 완공 예정인 양산대교 재가설도와 함께 시너지 낼 전망이다.

시 관계자는 “양산2교를 포함한 양산산단 재생사업이 계획대로 추진될 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

