박대원씨 별세, 박상일(아주산업 대표)·박상호(연세치과의원 원장)씨 부친상=1일, 서울 송파구 아산병원 장례식장 31호실, 발인 4일 오전 7시. ☎ 02-554-1160

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr