[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 선미가 2일 자신의 인스타그램 계정에 사진을 게재했다. 파격적인 의상을 입고 특유의 매력을 발산하고 있는 그의 미모가 돋보인다.

한편 선미는 지난해 12월 4부작으로 방영된 tvN 예능 프로그램 '달리는 사이'에 출연했다. 또 현재 JTBC '싱어게인'에서 주니어 심사위원으로 활약하고 있다. '싱어게인'은 세상이 미처 알아보지 못한 재야의 실력자, 한땐 잘 나갔지만 지금은 잊힌 비운의 가수 등 ‘한 번 더’ 기회가 필요한 가수들이 대중 앞에 다시 설 수 있도록 돕는 신개념 리부팅 오디션 프로그램이다.

