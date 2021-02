오세훈 “산자부 ‘북한 원전 문건’ 파일명 ‘v' 의미 주목해야”

공개된 추진방안 문건과 검찰 공소장 추진방안 문건 파일명 달라

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 서울시장 보궐선거 예비후보인 오세훈 전 서울시장이 산업통상자원부가 공개한 ‘북한 원전 건설 문건’에 의혹을 제기했다.

오 전 시장은 2일 오전 자신의 페이스북에 ‘문재인 대통령이 직접 해명해야만 하는 이유’라는 글을 올려 정부를 비판했다.

오 전 시장은 KBS 9시 뉴스를 통해 보도된 문건 제목이 ‘180514_북한지역원전건설추진방안_v1.1.hwp’로 검찰 공소장에 기록된 문건 제목인 ‘180616_북한지역 원전건설 추진방안_v1.2.hwp'와 다르다는 점을 지적했다.

이어 문건 제목의 ‘v'라는 이니셜에 주목하며 “우리는 흔히 대통령을 vip라고도 칭해 왔음을 알고 있다”며 “결국 'v'가 가리키는 것이 무엇인지, 정부 내에서 어떠한 의미로 쓰이고 있는지, 당사자들은 알고 있을 것”이라고 강조했다.

또 “산업통상자원부의 해명도 석연치 않다”며 “해당 문건이 분명히 공무원에 의해 삭제됐음에도 불구하고, 관련 공무원들은 현재 법의 심판 위에 있음에도 불구하고 산업통상자원부는 해당 부서의 다른 컴퓨터에 해당 문건이 남아 있어 원문을 공개했다고 한다”고 밝혔다.

그러면서 “이처럼 앞뒤가 맞지도 않는 해명을 어느 국민이 온전히 믿을 수가 있겠느냐”고 말했다.

마지막으로 오 전 시장은 국민을 향해 “더 이상 거짓과 아집으로 자신들만이 선이고 답이라는 청와대와 민주당을 향해 회초리를 들어 주십시오”라고 호소했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr