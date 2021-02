위험천만 '난잡' 공중케이블 정리…2차때 2조8500억 투입

제2차 공중케이블 정비 중장기 종합계획

[아시아경제 차민영 기자] 난잡하게 얽혀있어 시민 위험을 초래했던 공중테이블 정비 사업이 5년간 더 시행된다. 기존 1차 계획 때보다 약 2400억원가량 늘어난 2조8500억원을 집행할 예정이며 공중케이블 지상 정비와 땅속 지중화 사업에 사용한다. 특히 지자체의 적극적인 참여를 장려하기 위해 인센티브 제도를 도입한다.

과학기술정보통신부는 '제30차 공중케이블 정비협의회'를 개최해 이 같은 내용을 골자로 한 '제2차 공중케이블 정비 중장기 종합계획(안)'을 확정했다고 2일 밝혔다. 이번 계획안은 국조실·과기정통부·산업부·국토부 공통 정책이다.

앞서 2016~2020년 진행된 1차 계획 기간에는 2조6105억원을 투자해 전주 40만여본과 1700여개 구역을 정비했다. 주민 만족도 조사결과 생활환경 개선과 사고위험 감소 만족도가 높았으나 공중케이블 정비사업 효율화와 지중화 강화 개선요구가 제기됐다. 네트워크 기반 고도화 및 제도 개선 수요도 있어 이를 반영한 2차 중장기 종합계획을 수립하게 됐다.

과기정통부는 2차 계획에서 국가 및 지방자치단체와 한전·방송통신사업자와 함께 5년간 공중케이블 지상 정비 사업에 1조4000억원, 땅속 지중화 사업에 1조4500억원을 투입한다. 특히 시민안전 위험지역과 전통시장 및 주택상가 지역에 대해서는 우선적으로 투자한다. 구내통신실 관련 규제를 개선하고, 서비스 해지 완료 후 철거내역 기록?관리도 강화한다.

원활한 지자체 협업을 위해 인센티브 제도도 도입한다. 과거 단순 인구비례 물량 배분방식에서 주택가구수와 노후 주택수 기준으로 조정한 후, 당초 인구 50만 이상 21개 지자체에서 27개 지자체로 확대 개편한다. 신규 추가된 곳은 제주시, 경기광주, 평택시, 화성시, 진주시, 구미시다. 지자체의 기반인프라 정비지원, 지중화 확대계획, 홍보방안 등 정비계획과 이행실적을 평가한 후 지자체별 상?중?하로 나눠 '하' 평가 지역의 정비금액 30%를 '상'으로 평가된 지역으로 재배분한다.

그린뉴딜과 연계한 예산 1조원(국비 4000억원(산업부), 지방비 6000억원) 매칭투자로 신기술 적용을 통해 지중화 사업을 가속화한다. 스쿨존 지중화도 우선 추진할 계획이다. 신공법 및 기술도 적용한다. 지하매설 미니트렌칭공법 적용으로 지중화 공사비용을 절감하고, 현재 서울 부산 2개 시범지역 외에 대전?대구?광주 3대광역시에 시범사업을 추가 실시하여 신공법에 대한 안전성 검증 작업을 할 계획이다.

유?무선 기술개발(R&D) 성과를 적용해 건물과 건물사이 건물과 전주사이 중계구간에 유선케이블을 제거하고, 무선 송수신 방식으로 데이터를 주고받는 네트워크 기반고도화 시범사업도 추진한다. 향후 사후관리 강화 차원에서 구내통신실 관련 규제를 개선하고, 서비스 해지 완료 후 철거내역 기록?관리 강화를 위한 고시를 개정 하는 등 관련 제도 정비도 진행한다. 기술기준 위반 시정명령 후 1000만원 이하 과태료 부과 방침 등이다.

공중케이블 정비협의회 위원장인 장석영 과기정통부 제2차관은 "시민안전 위협과 도시미관 개선을 위해 정비를 하고, 전통시장, 노후주택 밀집지역, 주택상가 등을 우선적으로 집중 투자해 거리 환경을 만들어 나가겠다"며 "지자체 협업 인센티브 제도 도입으로 공중케이블 정비 효율화와 지중화 강화 등 제도를 개선하고, 신공법 적용을 통한 미래 디지털 네트워크 인프라를 확충해 정보통신 네트워크 기반의 내실을 다지겠다"고 말했다.

