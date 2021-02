영광군, 전 군민 대상 ‘군민안전보험’ 가입

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 최근 전 군민을 대상으로 군민안전보험 가입을 완료했다고 2일 밝혔다.

군민안전보험은 지난 2019년 2월 전 군민을 대상으로 12개 보장 내용을 담은 보험에 최초가입, 1년 단위로 재가입하고 있다.

또 영광 군민(등록외국인 포함)이면 누구나 별도의 절차 없이 자동 가입이 되고 사고 발생일 기준 군에 주민등록을 두고 있다면 보상을 받을 수 있다.

특히 올해는 기존 12개 보장내역 이외에도 ▲선박 전복·침몰 사망 ▲온열진환 진단비 ▲화상 수술비 3개 항목을 추가, 총 15개 항목으로 확대해 군민들이 보다 많은 혜택을 받을 수 있도록 했다.

보장내용은 ▲자연재해사망(일사병·열사병 포함) ▲익사사고 사망 ▲개인이동수단 사고 배상책임 ▲스쿨존 교통사고 부상치료비 ▲폭발·화재·붕괴·산사태 ▲대중교통 이용 ▲강도, 농기계 사고로 인한 상해사망 및 상해후유장해 등이며 항목에 따라 최대 2000만 원까지 보장된다.

보험금 신청 방법은 사고 발생 시 피보험자 또는 법정 상속인이 MG손해보험 주식회사 또는 군 안전관리과에 보험금 청구서와 증빙서류를 제출하면 사고 조사 및 심사 후 지급된다.

김준성 군수는 “군민들이 안심하고 생활할 수 있도록 군민안전보험에 지속적으로 가입할 예정이다”며 “앞으로도 군민들의 생활안전과 복지향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

