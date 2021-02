신라대, 올해부터 FTA(자유무역협정) 실무형 전문인력 키운다

글로벌경영대학 무역물류학과, 2021년 FTA활용강좌 지원사업 선정돼

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교(총장 김충석) 글로벌경영대학 무역물류학과가 산업통상자원부가 지원하는 ‘2021년도 대학 FTA활용강좌 지원사업’에 선정됐다.

이 사업은 대학에 FTA활용 정규강좌를 개설해 기업에 필요한 FTA 실무인력을 조기에 양성하는 것을 목적으로 한다. 신라대는 2년간 총 3000만원을 지원받아 사업을 이끈다.

신라대는 FTA 활용을 통한 지역 수출기업의 경쟁력 강화를 위해 재학생을 대상으로 4개의 강의를 개설한다.

2021학년도 1학기부터 2년간 학기마다 ‘FTA 이해와 활용’, ‘FTA 원산지관리’, ‘원산지 품목분류 및 실습’, ‘부산지역 중소기업과 원산지 활용방안’ 강좌를 차례로 열어 강좌별 30명씩 수강생을 모집한다.

신라대는 국제원산지정보원, 한국AEO진흥협회, 한국관세물류협회 등 유관기관, 한국관세사회 소속 관세사, 부산지역 CEO 등 FTA 원산지 전문가와 통관 전문가의 도움을 받아 실무중심의 교육 프로그램을 꾸릴 계획이다.

신라대 무역물류학과 권승하 교수는 “이번 사업 선정을 계기로 학생들의 FTA에 대한 이해를 높이고 실무역량을 키울 수 있는 체계적인 이론학습과 FTA 원산지 관리실습 기회를 제공할 것”이라며 “FTA 전문가 초청, FTA Busan-Silla Forum 개최 등 학생들의 경쟁력을 높이고 FTA 전문 인력으로 성장하도록 후속 프로그램을 추진할 계획”이라고 말했다.

신라대 무역물류학과는 2015년부터 6년 동안 산업통상자원부와 한국무역협회가 주관하는 ‘지역특화청년무역전문가양성사업(GTEP)’을 운영하며 실무에 필요한 지식을 배울 수 있는 환경을 학생들에게 제공해왔다.

신라대는 이번 FTA활용강좌 지원사업을 통해 부산지역 중소기업의 경쟁력 강화에 기여할 FTA 전문 인력 양성에 속도를 낼 계획이다.

