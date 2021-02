서울농협, 화훼농가 돕는 '1테이블 1플라워' 캠페인 진행

[아시아경제 이승진 기자] 농협 서울지역본부는 코로나19로 어려움을 겪는 화훼농가를 돕고 화훼류 소비촉진 분위기 조성을 위해 '1테이블 1플라워' 캠페인을 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 캠페인에는 이대엽 서울농협 본부장을 비롯해 이석용 영업본부장, 한성식 노조위원장, 김재기 NH농협무역 대표이사 등이 참석해 출근하는 직원들에게 장미꽃·시클라멘 화분을 나눠주며 '1테이블 1플라워' 운동을 비롯해 기념일 등 화훼류 소비촉진에 적극 동참해 줄 것을 당부했다.

이 본부장은 "코로나19로 졸업식 등 비대면행사가 확산돼 화훼농가의 어려움이 그 어느 때보다 크다"며 "서울농협은 앞으로 1테이블 1플라워 운동과 더불어 농협 신용점포 내방고객을 대상으로 꽃 나눔 행사를 지속 전개하는 등 화훼농가를 돕기 위한 소비촉진 운동을 지속할 계획"이라고 말했다.

이날 행사는 손 소독, 마스크착용 등 코로나19 확산방지를 위한 방역수칙을 철저히 준수한 가운데 진행됐다.

