오늘 취임 김경욱 인천공항공사 사장, 안전·서비스 혁신·인재육성 강조

[아시아경제 유제훈 기자, 이동우(인천공항) 기자] 김경욱 신임 인천국제공항공사 사장(55·사진)이 2일 취임했다. 이로써 인천공항공사는 지난 4개월간 지속된 수장 공백 사태를 딛고 코로나19 위기 극복 등 주요 과제 해결에 집중할 수 있게 됐다. 다만 최대 현안인 ‘비정규직 정규직화’를 둘러싼 노동조합의 반발에 부딪혀 첫날부터 취임식이 지연되는 등 향후 험난한 여정이 예고됐다.

김 신임 사장은 이날 오전 인천 중구 정부합동청사 대강당에서 취임식을 열고 임기를 시작했다. 김 사장의 임기는 3년이다. 취임식은 코로나19에 따른 사회적 거리두기 지침 준수를 위해 최소 인원(50명 미만)만 참석한 가운데 온라인상으로 생중계됐다.

인천공항은 올해 개항 20주년을 맞았지만 코로나19 사태로 최악의 위기에 직면했다. 지난해 여객 수는 전년 대비 83.1%나 줄어든 1204만여명으로 급전직하했고, 한 해 적자 규모만 약 4000억원을 넘어섰을 것으로 추정된다.

특히 지난해엔 비정규직의 정규직 전환 관련 갈등이 전사적으로 불거지며 사회적 이슈로 대두된 바 있다. 이날도 인천공항공사 노동조합은 취임식장이 위치한 정부합동청사 앞에서 집회를 열고 김 사장을 ‘낙하산’으로 규정하며 졸속적 정규직화 중단 및 대화를 요구하기도 했다.

결국 김 사장은 오전 10시로 예정됐던 취임식을 잠시 미룬 채 노조와의 대화에 나서야 했다. 김 사장은 장기호 노조위원장과 면담한 직후 기자들과 만나 "경영진이나 노동조합이나 일적인 부분에 대한 열정은 서로 같은 것"이라면서 "이 같은 기본적인 부분에 대해 얘길 나눴다"고 전했다.

이 같은 분위기를 감안한 듯 김 사장은 취임사에서 "개항 20주년을 맞아 축제 분위기 속에 있어야 할 인천공항이 개항 이후 최대의 위기를 맞고 있어 무거운 책임감을 느낀다"면서 "힘을 합쳐 위기를 극복하고 미래 경쟁력을 확보해나가자"고 전했다.

김 사장은 아울러 포스트 코로나 시대를 대비하기 위한 ‘혁신’을 주문했다. 김 사장은 △안전 최우선 △공항 서비스 혁신 △미래 성장 주도 △인재 육성 등 혁신 과제를 제시했다.

