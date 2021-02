정읍시, 15일까지 ‘2022년도 농림축산 식품 사업’ 접수

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 농산물 수입 개방과 급변하는 농업환경에 적극 대응하기 위해 오는 15일까지 정부 지원 사업인 ‘2022년도 농림축산 식품 사업’ 신청을 받는다고 2일 밝혔다.

농림축산 식품 사업은 농촌 구조개선을 통해 농업농촌의 경쟁력을 강화하고 농가 소득증대를 도모하기 위해 추진하는 사업이다.

올해 사업 신청 분야는 농업, 농촌, 식량, 축산, 식품, 유통 원예, 산림 등 7개 분야 129개 사업이다.

신청대상은 농업인·생산자단체·농림축산 식품 관련 사업종사자 등으로 지난달 28일 신청요령 등에 대한 공고와 함께 신청을 받아 오는 18일까지 접수한다.

신청 분야별 지원 자격과 요건을 자세히 확인 후 분야별 관련 부서나 읍·면사무소, 동 주민센터에 신청하면 된다.

접수된 사업은 사업성 검토 등을 심사 후 시 농업·농촌 식품산업 정책심의회를 거쳐 오는 3월 초 전북도에 신청할 예정이다.

시 관계자는 “전문가와 관계 공무원 등이 참여하는 농업농촌 및 식품산업 정책심의회를 구성해 제출된 신청서에 대한 사업성을 검토하고 3월 초에 전북도에 신청할 예정”이라고 말했다.

