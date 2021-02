'제로에너지건축물 혁신 전담기구' 발족…시범사업 박차

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 제로에너지건축물(ZEB) 혁신을 위한 전담기구를 2일 발족해 1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

'ZEB 혁신 전담기구'는 국토부 건축정책관을 팀장으로 하고 한국토지주택공사(LH)와 한국부동산원, 한국에너지공단, 한국건설기술연구원 구성원으로 이뤄진다. 논의 주제에 따라 다양한 분야의 전문가가 추가로 참여할 계획이다.

올해 전담기구에서는 주기적인 정례회의를 갖고 ZEB와 관련된 도전적인 시범사업을 추진한다.

우선 ZEB 인증기관 확대와 자격요건 완화, ZEB 인증 최소기준 삭제 등 제도를 개선하고 재산세 및 도로점용료 감면, 공공건축사업 PQ 심사 가점 등 추가 인센티브도 마련한다.

최초로 ZEB 개념을 지구·도시 단위로 확장한 구리갈매역세권(6395호)과 성남복정1지구(4388호) 시범사업을 차질 없이 추진하고, ZEB 특화도시로 에너지 자립률 50% 이상을 목표로 추진 중인 수원당수 2지구(5000호) 시범사업에도 박차를 가한다.

옥상 녹화와 태양광 패널설치 활성화, ZEB 비용최적화 시뮬레이터, ZEB 빅데이터 분석을 통한 에너지 소비 분석 등 다양한 연구용역도 병행한다.

정부는 전담기구 발족을 통해 공공부문이 선도하고 민간이 적극 참여하는 녹색건축 문화 정착이 가능할 것으로 기대하고 있다.

특히 2023년 도입되는 ZEB 공공건축물 확대 적용(1000㎡ 이상→500㎡ 이상)과 2025년 민간건축물 적용에 대비한 제도·정책적 기반을 조성할 수 있을 것으로 보인다.

김상문 국토부 건축정책관은 "건축물의 탄소 중립을 위해서는 제로에너지건축물 정책이 중요한 핵심 요소"라며 "이번 전담기구를 통해 향후 제로에너지건축물이 성공적으로 확대돼 연착륙될 수 있도록 책임감 있게 운영하겠다"고 말했다.

