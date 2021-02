반등장 개미들, 삼성전자·인버스 담고 셀트리온 팔고

전날 지수 하락 추종 인버스 줄줄이 순매수…상승추종 ETF는 순매도

셀트리온은 역대급 순매도…4390억원 최고 기록

美'게임스톱' 영향 분석 두고 찬반 엇갈려

[아시아경제 이민우 기자] 개인투자자들이 ‘대장주’ 삼성전자를 대거 사들이는 한편 지수가 하락하면 이익인 인버스 상품을 대거 사들였다. 반면 지수 상승에 베팅하는 레버리지 상품은 팔아치웠다.

2일 한국거래소에 따르면 전날 개인투자자들이 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 3,100 등락률 +3.73% 거래량 14,546,535 전일가 83,000 2021.02.02 11:37 장중(20분지연) 관련기사 이유있는 프리미엄 TV 경쟁…"2025년 TV디스플레이 30%는 '고급'"반도체 빅사이클 간다! “삼성전자” 주가의 비밀! 딱! 말씀드립니다.삼성 의류청정기 '비스포크 에어드레서' 출시…129만~199만원 close 다. 이날 총 1321억원을 사들였다. 지난 26일 1조4501억원 순매수 이후 규모는 줄었지만 여전히 순매수를 이어갔다. 올해 들어 4거래일을 제외하면 빠짐없이 사들일 정도다. 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 75,500 전일대비 2,200 등락률 +3.00% 거래량 1,554,260 전일가 73,300 2021.02.02 11:37 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 0.68%외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.19% close 선주도 장바구니에 담았다. 전날 726억원어치를 사들여 순매수 상위 2위에 올랐다. 주가가 6만1800원이던 지난해 11월24일 이후 지난달 8일을 제외하고는 모두 순매수로 일관했다.

전날 2970대까지 3%가량 급락한 지수가 다시 3050대로 반등한 전날 개인투자자들은 지수 하락을 추종하는 상장지수펀드(ETF)도 사들였다. 코스피200의 하락률을 2배로 추종하는 ‘KODEX 200선물2X’를 536억원어치 순매수했다. 전체 순매수 4위다. 역시 추종 지수가 하락하면 수익을 내는 ‘KODEX 코스닥150선물인버스’, ‘KODEX인버스’도 각각 순매수 6위(235억원)와 10위(176억원)에 올랐다.

한편 개인 순매도 종목 1위는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 367,500 전일대비 3,500 등락률 -0.94% 거래량 1,633,221 전일가 371,000 2021.02.02 11:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 동반 매수 2%대 상승...3100선 돌파외인·기관 매수세에 코스피 3000선 탈환…코스닥 3%↑(종합)한국판 '게임스톱'?…개미 모인 한투연, '공매도와의 전쟁' 예고 close 이었다. 총 4390억원을 팔아치우며 하루 순매도 역대 최대 기록을 세웠다. 전날 개인투자자 3만2000여명이 모인 한국주식투자자연합회는 헤지펀드들의 공매도에 대항한 미국 ‘게임스톱’ 주주처럼 반(反) 공매도 운동을 펼치겠다며 셀트리온을 대상 종목으로 예고해 대규모 매수세가 예상됐지만 오히려 역대급 매도행렬이 나타났다.

일각에서는 외국인과 기관들이 게임스톱 사태를 우려해 공매도 잔량을 처분하려는 매수세가 몰렸고, 개인들이 이를 역이용해 차익실현에 나섰다는 해석이 나온다. 반면 이와 무관하다는 시각도 있다. 이날 셀트리온이 캐나다 보건청으로부터 ‘램시마SC’ 판매 허가 승인을 받았다고 밝히자 외국인 매수세가 유입돼 주가가 급등하자 개인들이 단순 차익실현에 나섰다는 것이다. 이날 셀트리온 주가는 장 초반 전거래일 대비 18.21% 오른 38만3000원까지 치솟았다.

그 밖에도 개인들은 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 155,000 전일대비 2,500 등락률 -1.59% 거래량 1,528,561 전일가 157,500 2021.02.02 11:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 동반 매수 2%대 상승...3100선 돌파‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제외인·기관 매수세에 코스피 3000선 탈환…코스닥 3%↑(종합) close (1593억, 2위)와 지수 상승을 추종하는 ‘KODEX 레버리지(701억원, 5위)’, ‘KODEX 코스닥150 레버리지(584억원,6위)’ 등을 팔아치웠다.

