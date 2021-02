오세훈 "與 부동산 정책 '박원순 시즌2'…서울 시체 상태 계속될 것"

2일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 출연…우상호 일베 비난엔 "답변할 가치 못 느껴"

[아시아경제 금보령 기자] 오세훈 전 서울시장이 서울시장 보궐선거 여권 예비후보들의 부동산 공약을 놓고 '박원순 시즌2'라고 지적했다.

오 전 시장은 2일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "민주당 후보들은 '고 박원순 전 서울시장하고 똑같은 실수를 반복하겠구나' 이런 생각을 하고 있다"고 밝혔다.

오 전 시장은 우선 박영선 전 중소벤처기업부 장관의 정책을 비판하고 나섰다. 박 전 장관은 향후 5년 동안 공공분양주택 30만호를 공급하겠다는 공약을 발표했다. 이에 오 전 시장은 "박 전 장관이 참 앞뒤가 맞지 않는 엉터리 정책인 걸 1, 2호 공약으로 내놨다"며 "토지임대부 분양은 서울시 소유 땅이나 정부 소유 땅이 있어야 비로소 가능한 형태다. 땅은 분양 안 하고 건물을 분양하는 거다. 그런데 30만호라고 하면 거의 송파구 인구 정도를 수용한다. 국공유지가 있어야 가능한 공약이다. 그래서 이거는 박원순 시즌2"라고 말했다.

이어 오 전 시장은 "박 전 장관이 이렇게 기초지식도 부족한 말씀을 겁도 없이 막 내지른다"며 "서울시 내에는 그럴 땅이 없다. 땅을 설사 수용을 해서 쓰려고 하더라도 땅값이 비싸기 때문에 토지임대부가 안 된다"고 덧붙였다.

또 오 전 시장은 "지금 박 전 장관이나 우상호 민주당 의원이 말씀하시는 거나 발표하는 공약을 들어보면 박 전 시장의 정책을 거의 그대로 물려받겠다는 의지가 보인다"며 "서울은 계속 시체 상태로 갈 수밖에 없다"고 비판했다.

한편 우 의원이 오 전 시장을 향해 '일베'라고 발언한 데 대해서는 "에이, 참 뭐 저는 답변할 가치를 느끼지 않는다"고 말했다.

'조선족'이라는 표현을 사용해 혐오 논란이 있었던 부분에 대한 질문에는 "문재인 대통령도 조선족 동포를 공식적인 자리에서 쓰셨다. 확인을 했다"며 "제가 쓰면 그게 혐오 표현이 되나"라고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr