삼성카드, '지속가능경영위원회' 첫 개최…"ESG경영 본격화"

2021년 ESG 경영활동 목표 수립·부문별 중점추진과제 선정

올 상반기 지속가능경영보고서 상반기 발간 예정

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 위한 의사결정 기구인 '지속가능경영위원회'를 개최했다고 2일 밝혔다.

삼성카드의 지속가능경영위원회는 ESG 경영 목표와 현안 등에 대한 심의 및 의결을 담당하는 의사결정 기구다. 삼성카드는 지속가능경영위원회와 ESG 경영의 컨트롤타워인 'ESG 사무국'을 지난해 12월 설립한 바 있다.

이번 지속가능경영위원회에서 삼성카드는 2021년 ESG 경영활동 전략과 목표를 수립하고 환경, 사회, 지배구조 각 부문별 중점추진과제를 선정했다. 또 ESG 사무국을 통해 ESG 경영 단기, 중장기 전략의 실행을 위한 로드맵을 도출하고 있다.

삼성카드는 ESG 경영에 대한 사회적인 관심과 요구가 증가함에 따라 ESG 채권 발행, 사회적 경제기업 지원 등 관련 활동을 지속적으로 펼치고 있다. 올 상반기에는 GRI(Global Reporting Initiative), SASB(Sustainability Accounting Standards Board) 등이 제시하는 국제규격을 준수하고 제3자 인증을 완료한 지속가능경영보고서를 출간할 계획이다.

삼성카드 관계자는 "지속 가능한 동반 성장을 위해 환경, 사회, 지배구조 등 ESG 경영 각 부문별로 체계적인 활동 계획을 수립하고 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr