NH농협손보, 후유장해 보상하는 소득보상간병인보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 장해로 인한 소득상실액을 최대 80세까지 보장하고 간병인 서비스도 제공하는 '소득보상간병인보험'을 출시했다고 2일 밝혔다.

상해 또는 질병으로 후유장해 시 만기까지 최대 1000만원의 보험금을 매년 지급, 경제활동이 활발해야할 중장년층의 소득상실을 실질적으로 보상해 주는 것이 특징이다.

또 간병인지원일당 특약에 가입할 경우 상해나 질병으로 입원 시 최대 180일까지 간병인 파견 서비스를 제공받을 수 있다. 간병인 서비스는 제휴된 전문 업체를 통해 입원 첫날부터 제공받는다. 간병인 지원을 원하지 않을 경우에는 보험금으로 지급 받을 수 있다.

일반가입형과 유병자를 위해 고지사항을 단순화한 간편가입형이 있으며, 이외에도 순수보장형, 무사고80%환급형, 무사고100%환급형으로 구성됐다. 농업인을 대상으로 하는 '농업인 소득보상 플랜'도 가능하다.

20세부터 77세까지 가입이 가능하며, 보험기간은 60세, 70세, 80세만기 중 선택할 수 있다. 납입기간은 일시납, 3년납, 5년납, 10년납, 15년납, 20년납으로 운영된다.

