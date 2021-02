GS수퍼마켓, 세미다크스토어 활용 1시간내 빠른 배송

전국 320여 점포…앱 개선으로 고객 편의성↑

[아시아경제 문혜원 기자] GS수퍼마켓은 도심에 위치한 점포를 세미다크스토어로 활용한 1시간내 배송 서비스를 제공해 고객 만족도 향상·매출 신장 효과를 보고 있다고 2일 밝혔다.

GS수퍼마켓의 1시간내 배달 서비스 거점은 전국 직영·가맹 320개의 점포를 활용하고 있다. 추가비용 투자 없이 기존 점포에서 영업을 하면서 동시에 배달 서비스 물류 거점으로 활용하는 이른바 ‘세미다크스토어’ 개념이다.

세미다크스토어는 물류 배송 거점으로만 활용되는 다크스토어가 아닌 영업 중인 매장에서 물류 배송 거점까지 활용 가능한 점포를 뜻한다. 오프라인 영업과 온라인 물류 기능까지 진행할 수 있으며, 점포가 도심에 위치한 덕분에 1시간내 배송이 가능한 점, 생필품에 식사거리까지 동시에 받아 볼 수 있는 통합형 배달 주문 서비스 등으로 고객 만족도가 높다는 게 GS수퍼마켓의 설명이다.

지난달 18일부터 31일까지 배달 서비스의 매출을 살펴보면 지난해 12월14일부터 27일까지보다 전체 배달 건수는 237.3% 늘었다. GS수퍼마켓은 가까운 점포에서 배송을 시작해 경쟁사보다 빠른 1시간내 배송이 가능한 점과 식사거리와 생필품을 동시에 주문 가능하다는 점이 고객에게 크게 인기를 끌고 있다고 판단하고 있다.

GS수퍼마켓은 또 코로나19·동절기로 외출을 자제하는 분위기와 모바일 편리성이 요구되는 환경에 발맞춰 앱 기능 개선을 진행했다. 주요 기능은 와인 주문 예약, 빠른 주문배달, 택배상품, 사전 예약 스마트 오더 서비스 등이다. 고객이 앱에서 성인인증을 받은 뒤 와인, 맥주, 위스키 등 주류 상품을 주문하면 지정한 날에 가까운 점포에서 찾을 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr