경기북부경찰, '치안 안전망 확보' 설 연휴 범죄 예방 총력

2. 1 ~ 2. 14까지 종합치안대책 추진

[아시아경제 라영철 기자] 경기북부경찰청은 설 명절을 맞아 각종 범죄에 선제 대응하기 위해 오는 14일까지 종합치안대책을 추진한다.

2일 경기북부경찰청에 따르면, 지역경찰을 비롯해 112·형사·교통 등 전 기능이 총력대응체계를 유지하며, 연휴 기간 증가하는 가정폭력과 학대범죄 등 중요 범죄 신고와 급증하는 교통 수요에 대비한다.

특히 코로나19 관련 자가격리 이탈과 행정 명령 위반 등의 신고 접수 시 적극 대응해 연휴 기간 중 방역 조치 지원을 철저히 할 예정이다.

CPO(범죄예방진단팀)는 범죄·112신고 등 치안데이터를 면밀히 분석, 여성 1인 가구 밀집지역과 금융기관·귀금속점 밀집지역, 전통시장·터미널 등 취약장소 위주로 순찰지역과 거점지역을 선정해 범죄 예방 활동을 펼칠 계획이다.

또한 사회적약자(아동·노인·여성·장애인 등) 대상 범죄에 대한 선제 대응을 위해 사전 범죄 취약 요소를 점검·개선하고, 학대 예방 경찰관(APO)이 가정폭력·학대 재발 우려 가정을 전수 모니터링 한다.

교통안전 대책 관련, 1단계는 대형마트와 재래시장 등 명절 준비 혼잡 장소를 집중 관리하고, 2단계는 고속도로와 연계한 국도의 귀성·귀경길 소통 활동에 전념한다.

이외 형사 활동으로, 탐문·첩보 수집을 강화해 강력 범죄 징후를 조기에 포착하고, 접경 지역에 경찰서별 자체 신속 대응팀을 운영해 탈북민 대상 신변 보호 활동과 범죄 피해 예방 교육을 전개한다.

경기북부경찰청은 "설명절 연휴 기간 범죄 예방을 위해 촘촘한 치안 안전망을 확보하겠다"고 전했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr