[특징주]한국비엔씨, 안트로퀴노놀 코로나19 치료 유력치료후보물질로 확인

[아시아경제 유현석 기자] 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 9,160 전일대비 1,300 등락률 +16.54% 거래량 37,230,762 전일가 7,860 2021.02.02 10:07 장중(20분지연) 관련기사 한국비엔씨, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.32%한국비엔씨, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.02%한국비엔씨, 주가 6650원.. 전일대비 -11.45% close 가 이틀째 급등하고 있다.

한국비엔씨는 2일 오전 9시51분 기준 전거래일 대비 17.68%(1390원) 오른 9250원에 거래됐다.

전날 가격제한폭까지 상승한 뒤로 급등 흐름이 이어지고 있다.

한국비엔씨는 전날 중국 국립보건위원회와 싱가포르 국립대 연구진이 안트로퀴노놀이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염과 면역 회피에 영향을 미치는 것으로 확인했다고 밝혔다.

아울러 "급속도로 증식하는 121개 아미노산으로 이뤄진 ORF8라는 코로나19 단백질과 작용하는 DNAMi를 타겟팅으로 치료할 수 있는 유력 치료 후보물질로 안트로퀴노놀을 확인했다"고 덧붙였다.

안트로퀴노놀을 주성분으로 하는 코로나19 치료제를 개발 중인 한국비엔씨는 원개발사 대만 골든바이오텍 관계자를 통해 지난해 6월에 엘스비어(Elsevier)의 ‘파마콜로지컬 리서치(Pharmacological Research)’ 학술지에 “East meets West in COVID-19 Therapeutics” 제목으로 게재했다.

한국비엔씨는 지난 1월 20일 미 FDA에서 승인되어 임상2상 시험 중인 안트로퀴노놀의 임상시험 DMC(외부독립심사위원회)의 검토결과 피험자 20명에 대한 안전성과 효과를 확인하고 임상 지속 권고를 받았다고 알렸다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr