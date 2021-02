하이트진로, 어려운 이웃 위해 명절 음식 후원

전국 34개 사회복지기관에 떡국 떡과 만두 약 1만인분 지원

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로는 설을 맞아 지역사회의 어려운 이웃들을 위해 명절 음식을 후원한다고 2일 밝혔다.

서울역 쪽방상담소,부산 마리아마을 등 전국 34개 사회복지기관에 떡국 떡과 만두 약 1만인분을 지원한다.

하이트진로 측은 "저소득층 가정의 아동, 장애인, 노인 등 명절에도 가족과 함께 하기 어려운 이웃들과 따뜻한 떡국으로 정을 나누고자 설 나눔 행사를 마련하게 됐다"면서 "지난해 설에는 김인규 대표를 포함한 임직원 30명이 노숙인들을 위한 떡국 배식 봉사를 시행했으나, 올해는 코로나19로 서초사옥 앞에서 사회복지기관에 전달하는 것으로 대신했다"고 설명했다.

하이트진로는 2012년부터 약 460여 곳의 사회복지기관, 16만여명의 취약계층 이웃들에게 명절 음식을 후원해왔다.

김인규 대표는 "앞으로도 100년 기업으로서 우리사회에 기여할 수 있는 사회적 책임을 다할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

