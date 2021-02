[특징주]홍정욱 관련주 삼화네트웍스 상승세 19%↑

[아시아경제 박소연 기자] 삼화네트웍스 삼화네트웍스 046390 | 코스닥 증권정보 현재가 4,265 전일대비 650 등락률 +17.98% 거래량 21,548,374 전일가 3,615 2021.02.02 10:07 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 지금은 '롤러코스터' 이럴 때 집중 매수 필요한 종목 TOP3【화제의테마】 "주가 떨어지면 잡아야지~" 생각은 금물, 지금이라도 잡자【화제의테마】 지금이 바로 부자될 기회! 꼭 사야하는 종목 TOP4 close 가 장초반 강세다.

2일 삼화네트웍스는 오전 9시 47분 기준 전일대비 700원(19.36%) 오른 4315원에 거래되고 있다.

삼화네트웍스는 홍정욱 관련주로 분류된다. 홍 전 의원의 아버지 남궁원(본명 홍경일)이 삼화네트웍스 김수현 작가와 작품을 함께했다는 이유에서다.

삼화네트웍스의 사업부문은 드라마콘텐츠를 기획 및 제작하는 드라마 사업과 신인 연기자를 발굴하고 관리하는 매니지먼트 사업으로 구분된다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr