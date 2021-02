잇츠한불, '스킨 마이크로바이옴' 개선 기술 중국 특허 출원

[아시아경제 이승진 기자] 잇츠한불이 '락토바실러스 펜토서스 균주 및 이를 포함하는 미생물 균총 개선 및 피부 장벽 개선용 조성물'에 대한 중국 특허를 출원했다고 2일 밝혔다.

이번 특허는 국내는 물론 중국 뷰티 업계에서 주목받는 스킨 마이크로바이옴 화장품에 적용할 수 있는 잇츠한불만의 기술이다. 마이크로바이옴이란 미생물과 생태계가 합쳐진 말로 피부에 사는 미생물들의 생태계를 뜻하며, 피부 본연의 힘을 길러 건강하게 개선된 피부를 체감할 수 있도록 구현됐다.

주요 특허 성분인 ‘락토바실러스 펜토서스 HB-8023’은 김치에서 얻어낸 피부에 안전한 발효 유산균이다. 피부의 유익균을 증진시켜 피부 장벽을 탄탄하게 해주고 탁월한 보습 효과를 선사한다.

잇츠한불은 이번 특허 출원이 급격히 성장 중인 중국 마이크로바이옴 스킨케어 시장으로 진입하는 포석이 될 것이라 전망하고 있다.

이근수 잇츠한불 C&I 연구소장은 “이번 특허는 국내는 물론 중국에 선보이는 진일보한 기술로, 중국 시장에 특허 유산균 발효 성분을 적용한 스킨 마이크로바이옴 화장품을 본격적으로 선보일 예정이다”며 “이후 제품으로 탄생할 잇츠한불의 스킨 마이크로바이옴 기술력을 기대해도 좋다”고 밝혔다.

