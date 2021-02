미래에셋생명, 다자녀 출산여성 암보험료 할인 배타적사용권 획득

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,710 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,133 전일가 3,710 2021.02.02 10:06 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋생명, 작년 영업이익 17.7%↓윤곽 드러난 보험 판매자회사…GA 판 흔든다[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close 은 업계 최초로 다자녀 출산여성 특정 암보험료 할인 특약에 대한 3개월의 배타적 사용권을 획득했다고 2일 밝혔다.

미래에셋생명은 유방,난소암 발생률이 여성호르몬과 밀접한 관계가 있으며 임신 경험 여부에 따라 유방암 등 여성암의 상대위험도 차이가 있는 것에 착안해 이 특약을 개발했다.

생명보험협회 신상품심의위원회는 출산이 난소암, 유방암의 위험 발생요소인 여성호르몬 분비량에 영향을 미치는 특성을 활용, 다자녀 출산 피보험자에게 보험료 할인서비스를 제공하는 것에 대한 독창성과 진보성을 인정해 배타적 사용권을 부여했다.

미래에셋생명은 자궁경부암 백신 암보험료 할인 특약, 비흡연 치아보험료 할인 특약의 배타적 사용권을 획득한 바 있다.

오은상 미래에셋생명 상품개발본부장은 "기존 암보험 상품에 다자녀 출산여성 특정 암보험료 할인 특약을 적용할 경우 보험료가 1.5~2% 수준 줄어들게 된다"며 "오는 3월 출시되는 암보험 신상품을 통해서, 자녀를 출산하는 여성 고객님들이 더욱 저렴한 금액으로 보장 혜택을 누리시길 바란다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr