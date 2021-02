KAIST, ‘개교 50주년 기념’ 국제 학생 콘퍼런스

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] KAIST가 개교 50주년 기념행사의 일환으로 국제 학생 콘퍼런스를 개최한다.

KAIST는 3일~5일 ?선구자 2071: 향후 50년을 묻는다(Pioneers 2071: Questioning the Next 50 Years)?를 주제로 국제 학생 콘퍼런스를 연다고 2일 밝혔다.

학부생 주도로 기획·진행되는 이 콘퍼런스는 미래사회의 핵심 구성원이 될 대학생이 앞으로 발생할 수 있는 주요 글로벌 이슈를 탐색해 과학기술 및 사회정책 등 분야에서 혁신 아이디어를 제시하며 경합하는 자리로 마련된다.

지난해 12월 진행한 참여 신청접수에는 미국·이탈리아·인도네시아·일본·중국·터키·카자흐스탄·케냐·호주 등 세계 28개 대학에 107명의 학생(19개 팀)이 참여했다.

각 팀은 콘퍼런스에서 ‘환경과 기후변화?·?새로운 팬데믹?, ?인공지능 시대의 교육과 경제? 등 주최 측이 가상으로 설정한 잠재적 위기에 관한 세 가지 시나리오 중 한 가지를 선택해 문제해결을 위한 혁신 아이디어 및 정책을 제시한다.

3일~4일에는 그간 준비한 정책 및 아이디어를 발표하는 시간과 참가 팀 간의 토론, 교수진으로 구성된 심사위원단과의 질의응답이 진행된다.

특히 콘퍼런스에선 사전에 온라인으로 등록한 100명의 투표인단이 참가 팀의 제출자료 및 발표, 토론 영상을 참고해 우수 해결책을 제시한 팀에 투표를 하게 된다.

이어 KAIST는 심사위원단의 평가와 투표단의 득표수를 합산해 각 시나리오별 상위 3개 팀을 결선에 진출시켜 7일 예정된 마지막 토론에서 최종 우승자를 가릴 계획이다.

대상 팀(1개)에는 상금 3000달러(한화 330만원)가 수여되며 금상 팀(2개)과 은상 팀(2개)에게는 각 2000달러와 1000달러의 상금이 주어진다.

한편 콘퍼런스는 KAIST ‘33대 총학생회 플렉스(FLEX)’를 중심으로 12명의 학부생이 지난해 3월부터 1년간 기획해 마련됐다. 콘퍼런스 전 과정은 영어로 진행되며 유튜브(채널명 KAIST Pioneers 2071)를 통해 실시간 중계된다.

