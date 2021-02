건보공단 고객센터 이틀째 파업…'직고용' 놓고 勞勞갈등

[아시아경제 서소정 기자] 국민건강보험공단 고객센터 직원 800여명이 처우개선과 직고용 등을 요구하며 이틀째 파업을 이어갔다. 반면 건보공단 정규직 노조는 고객센터 직원의 직고용에 강력히 반대하는 입장이라 노노(勞勞) 갈등으로 치닫고 있다.

2일 건보공단에 따르면 전일 고객센터 직원 1623명 중 관리자를 제외한 1611명 가운데 절반이 넘는 853명이 파업에 참여했다. 이날 일부가 업무에 복귀하면서 파업참여율은 52.9%를 기록했다.

공공운수노조 김숙영 국민건강보험고객센터 지부장은 "우리의 요구는 최저 임금 수준의 월급을 생활임금으로, 고객센터 응대 과정에서 발생하는 인권침해를 막고 근로기준법을 위반하지 말라는 것"이라고 주장했다.

건보공단은 고객센터의 경우 민간위탁이라 기존 정규직 전환과는 성격이 다르고 내부 반발이 심해 직고용 요구를 받아들일 수 없다는 입장이다.

특히 공단 정규직 노조가 강력하게 반발하고 나섰다. 공단 노조는 "민간 위탁 콜센터 직원은 사기업의 정규직"이라며 "고객센터 상담사는 1600여명으로 정규직화 하기엔 규모가 큰 데다 비정규직이 아닌 사기업의 정규직을 공단 직원으로 흡수하자는 요구는 과도하다"고 말했다.

공단 내부뿐만 아니라 취업준비생 사이에서도 공정성 논란이 불거지고 있다. 청와대 국민청원 게시판에는 자신을 건보공단 취업 준비생이라 밝힌 게시자가 ‘국민건강보험공단 <고객센터 직원=소속회사 내 정규직 직원>의 공단 직고용을 반대합니다’라는 청원을 올려 이날 오전 4500여명의 동의를 받았다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr