LG전자, AI·코딩 등 소프트웨어 전문가 51명 선발…"디지털 전환 가속"

LG전자가 소프트웨어 전문가 육성에 힘을 실으면서 디지털 전환에 속도를 내고 있다.

2일 LG전자는 박일평 최고기술책임자(CTO) 사장과 임직원이 참석한 가운데 전날 온라인으로 소프트웨어 전문가 인증식을 진행했다고 밝혔다.

LG전자는 최근 인공지능(AI), 빅데이터, 코딩, 보안, 아키텍트 분야의 소프트웨어 전문가 51명을 선발했다. AI, 빅데이터 전문가는 서울대, 한국과학기술원(KAIST) 등 국내 대학을 비롯해 미국 카네기멜론대, 캐나다 토론토대와도 연계해 현업 중심의 프로젝트를 수행했다.

선발된 소프트웨어 전문가들은 경쟁력 있는 소프트웨어 개발, 성능 개선, 문제 해결을 주도할 뿐만 아니라 직원들의 멘토로 활동할 예정이다.

LG전자는 제품과 서비스가 제공하는 고객가치를 더욱 높이고 미래 성장동력을 확보하기 위해 ▲AI 전문가 ▲빅데이터 전문가 ▲코딩 전문가 ▲보안 전문가 ▲아키텍트 ▲품질 전문가 등 다양한 사내 인증제도를 운영하고 있다. 지금까지 선발한 소프트웨어 전문가만 500명이 넘는다. 2023년까지 이를 2배 수준으로 늘릴 계획이다.

소프트웨어 전문가 인증 프로그램도 강화할 방침이다. AI 전문가 프로그램의 경우 미국 서던캘리포니아대, 뉴욕대 등과 추가로 파트너십을 체결할 예정이다.

박일평 사장은 "미래 성장동력의 핵심인 소프트웨어 분야에서 탁월한 능력을 갖춘 전문가를 양성해 고객가치를 높이는 데 더욱 집중할 것"이라고 말했다.

