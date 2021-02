"햇볕 아래서도 선명"…삼성 OLED, 야외 시인성 '우수' 인증

글로벌 안전 규격 인증기관 UL 평가

최고 밝기 1500nit 이상, 업계 최고 수준

OLED 색영역, 밝은 야외서도 LCD 대비 2배 이상

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성디스플레이는 자체 선보인 최신 스마트폰용 유기발광다이오드(OLED)가 글로벌 안전 규격 인증기관 'UL'로부터 우수한 '야외 시인성'을 인정받았다고 2일 밝혔다.

이 제품은 햇볕 아래에서도 밝고 선명하게 글자나 색을 인지할 수 있게 하는 기술이 특징이다. 삼성디스플레이는 "OLED는 스스로 빛을 내며 색을 표현하는 특성상 색영역이 넓다"며 "높은 채도의 색감을 표현할 수 있기 때문에 시인성이 떨어지는 야외에서도 상대적으로 선명한 화질을 구현해낸다"고 설명했다.

UL 측정 결과 삼성디스플레이의 최신 OLED는 '밝은 환경에서의 색영역'이 디지털영화협회(DCI)의 표준색 영역인 DCI-P3 기준 73%를 충족하고, 최고 휘도(반사된 빛이 눈에 들어오는 양)는 업계 최고 수준인 1500nit 이상으로 나타났다.

또 삼성디스플레이가 내부 평가한 결과에 따르면 OLED의 밝은 환경에서의 색영역은 실내에서 밝은 야외로 나갈 경우 99%에서 73%로 감소한 반면 액정표시장치(LCD)는 78%에서 30% 수준으로 OLED와 비교해 2배 이상 떨어졌다.

삼성디스플레이는 최신 OLED를 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,000 2021.02.02 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 삼성물산, 코로나19에 지난해 부진…"주주환원과 지분가치 주목해야"삼성, 4년만에 TV·생활가전 영업익 LG 앞서…수익성은 LG '우위'(종합)적중했습니다! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’에 주목! 또 드립니다. close 가 발표한 갤럭시S21울트라를 비롯해 글로벌 제조업체 플래그십 스마트폰에 탑재할 예정이다.

최순호 삼성디스플레이 중소형 마케팅팀장(상무)은 "5G 시대에는 실내외를 구분하지 않고 밝고 선명한 화질을 구현하는 디스플레이 성능이 매우 중요하다"며 "삼성 OLED는 5G 시대에 가장 적합한 모바일 디스플레이로서 소비자들에게 새로운 사용가치를 선사할 것"이라고 기대했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr