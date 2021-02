중진공, 성장공유형자금으로 혁신기업 키운다

2021년 성장공유형자금 700억원…혁신성장 유망기업 투자

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 우수한 기술력과 사업성을 보유하고 미래 성장가능성이 높은 유망 중소벤처기업에 성장공유형자금을 지원한다고 2일 밝혔다.

성장공유형자금은 기업공개(IPO) 가능성이 높은 기업에 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등의 방식으로 자금을 지원하는 대표적인 투융자 복합금융 사업이다. 지난해에는 혁신성장기업 및 비대면 산업 분야 등 102개사에 1026억원을 지원했다. 지난해 성장공유형자금 지원기업의 후속투자 유치액은 1840억원이고 2008년부터 2020년까지 누적 1조원을 달성하는 등 중소벤처기업의 후속투자 유치에 마중물 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

중진공은 올해 성장공유형자금 700억원을 지원한다. 신청대상은 기술성과 사업성이 우수하고 혁신성과 성장성을 보유한 중소벤처기업으로 민간 창업투자회사가 투자하지 않은 기업이다. 민간 창업투자회사가 투자한 경우에도 창업 7년 미만과 수도권 이외의 지역에 소재한 중소벤처기업은 신청이 가능하다.

전환사채 발행 조건은 대출기간 5년 이내(거치기간 2년 포함)이고, 창업 7년 미만 기업은 7년(거치기간 4년 포함)이다. 표면금리는 0.5%, 만기보장금리는 3%, 지원한도는 최대 60억원(지방소재기업 70억원)이다. 특히 업력 3년 미만 창업초기기업은 표면금리를 0.25%로 낮추고 기업가치 산정을 전환사채 인수 시점에서는 생략한다.

성장공유형 대출 신청을 희망하는 기업은 중진공 지역본지부에서 사전상담을 완료한 후 중진공 홈페이지에서 신청하면 된다. 자세한 문의는 중소기업 통합콜센터로 하면 된다. 김학도 이사장은 "올해는 성장공유형자금의 투자 마중물 역할을 강화하기 위해 투자유치 전략 세미나 및 IR 컨설팅을 확대할 계획"이라며 "또한 SNS 기반 온라인 IR 행사 등을 통한 해외 후속투자 유치 지원에도 적극 나서 기업의 혁신성장을 이끌 예정"이라고 했다.

